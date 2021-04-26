Взрыв на признаках: 5 служащим "Киевгаза" объявили о подозрении

Киевская городская прокуратура

Их подозревают в нарушении ряда нормативно-правовых актов при исполнении служебных обязанностей

В уголовном деле о взрыве в жилом доме в столице на Позняках, который произошел в июне 2020 года, правоохранители сообщили о подозрении пяти должностным лицам АО "Киевгаз". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"26 апреля 2021 года по результатам расследования первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда АО "Киевгаз" сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанным лицам было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля. Также сейчас принимаются меры по заочному уведомлению о подозрении еще одному лицу, которое с августа 2020 года находится на временно оккупированной территории Луганской области.

При этом добавляется, что следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Экспертам удалось выяснить, что служебные лица АО "Киевгаз" во время осуществления поверки бытовых счетчиков газа в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1, допустили нарушение требований ряда нормативно-правовых актов. В частности, среди них "Правила безопасности систем газоснабжения", "Кодекс газораспределительных систем" и других, в части установки технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

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Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках, который произошел утром 21 июня, вызвал частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, трагедия случилась из-за взрыва газовоздушной смеси.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все семьи, которые пострадали в результате взрыва, получили обещанные квартиры. Местные власти должны помочь пострадавшим с ремонтом помещений.