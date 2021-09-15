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Взрыв авто в Днепре квалифицируют как теракт

Пресслужба Нацполіції Днепропетровской области

Правоохранители открыли уголовное производство

В Днепре взрыв автомобиля, в результате которого погибли два человека, полиция квалифицировала как теракт. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Как отмечается, открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Известно, что в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась легковая машина.

Как сообщают очевидцы происшествия, был слышен громкий звук взрыва.

Автомобиль после взрыва сразу охватило огнем. Транспортное средство было уничтожено огнем. 

Из-за разрыва в многоэтажке, возле которой была припаркована машина, выбило стекла.

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Как сообщалось ранее, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

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