Взрыв авто в Днепре квалифицируют как теракт
Правоохранители открыли уголовное производство
В Днепре взрыв автомобиля, в результате которого погибли два человека, полиция квалифицировала как теракт. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
Как отмечается, открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Известно, что в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась легковая машина.
Как сообщают очевидцы происшествия, был слышен громкий звук взрыва.
Автомобиль после взрыва сразу охватило огнем. Транспортное средство было уничтожено огнем.
Из-за разрыва в многоэтажке, возле которой была припаркована машина, выбило стекла.
Как сообщалось ранее, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.