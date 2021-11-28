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Выстрел в направлении Донецка: ГБР возбудило дело против журналиста Бутусова

Журналист Юрий Бутусов Цензор.нет

Говорят, изучают видео

Государственное бюро расследований возбудило дело против журналиста Юрия Бутусова из-за видео, на котором последний стреляет из гаубицы в направлении Донецка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Следователи ГБР изучают видео, выложенное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Фейсбук, в рамках начатого уголовного производства. 28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он осуществляет выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "По оккупантах огонь", - говорится в нем.

При этом в ГБР добавили, что хотя позже "Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок, обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину".

"Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК Украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению", - отметили в ведомстве.

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К слову, сам Бутусов уже отреагировал на открытие производства. Он считает, что президент Владимир Зеленский отомстил ему за свою позорную пресс-конференцию".

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