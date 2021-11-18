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Выманивают деньги под предлогом выплат за вакцинацию: Украинцев предупредили о новом мошенничестве

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Преступники просят внести личные данные и реквизиты банковских карт

"ПриватБанк" предупреждает о появлении в Украине новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга в Facebook.

Как отмечается, клиентам через разнообразные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) присылают сообщения о доступных выплатах за вакцинацию. Затем мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и внести личные данные и реквизиты банковских карт.

При этом, "ПриватБанк" призывает клиентов не открывать такие сообщения и не реагировать на такие письма о денежных компенсациях или выплатах.

"Ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах", - подчеркнул Олег Серга.

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Напомним, что ранее в Константиновке Донецкой области разоблачили жителя и должностных лиц пенсионного фонда на мошенничестве в крупных размерах, с использованием поддельных документов.

Так, по предварительным данным, они присваивали в среднем 400 тыс. грн в месяц.

А федеральный суд США в Бруклине приговорил гражданина РФ Александра Жукова к 10 годам лишения свободы за интернет-мошенничество с цифровой рекламой.

В частности подсудимый и его соучастники украли более 7 млн долларов.

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