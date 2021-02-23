Все выглядит, как сознательная провокация: Волошин об акции в поддержку Стерненко

Протест на Банковой РБК-Украина

И как игра с двух сторон, говорит нардеп

Если власть решила показать, что в Украине есть остатки правового государства, и такой человек, как Сергей Стерненко, должен отвечать за совершенное тяжкое преступление, то зачинщиков протестов, которые имеют силовой характер, и тех, кто применяет силу, надо арестовать.

Об этом во время включения в общий эфир трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Народный депутат, комментируя акцию протеста в центре Киева в защиту активиста Сергея Стерненко, которому сегодня суд вынес приговор, и столкновения протестующих с правоохранителями, отметил, что это похоже на сознательную провокацию.

"Выглядит это все, как сознательная провокация, но главный вопрос, что делать на Банковой в 8 часов вечера, начали они в 8 или позже. Куда они прорываются? Очевидно, что они прорываются к президенту, которого там нет и в такое время и быть не может, или что хотят показать протестующие? Соответственно, правоохранительные органы - тоже возникает вопрос, почему массу предыдущих митингов "Ні капітуляції!" и так далее подпускали под двери Офиса президента, они там прямо на крыльце митинговали, писали какие-то петиции и так далее, а сейчас их остановили на линии забора. Все это выглядит, как будто игра с двух сторон пока. К сожалению, причем, ценой, естественно, и психологического, и физического здоровья сотрудников правоохранительных органов", – сказал Олег Волошин.

Народный депутат поинтересовался, почему правоохранители не действуют максимально жестко в такой ситуации. Олег Волошин отметил, что, если бы представители оппозиционных сил хотя бы снежками забросали полицию, им было бы не до шуток, зато в отношении радикалов правоохранители действуют по-другому.

"Какая-то очень странная история. То есть либо власть дружит с такими радикалами. Тогда пустите их, пускай помитингуют, что они в конце-концов сделают? Штурмом возьмут пустое здание Офиса президента? Сомневаюсь. Либо, раз вы решили показать, кто в доме хозяин, что есть решение суда, что есть хоть элементы, остатки, вернее, у нас правового государства, что человек, совершивший такое тяжкое преступление, как похищение человека, пытки и так далее, вымогательства, должен за это отвечать, соответственно, зачинщиков таких протестов, которые носят силовой характер..., надо арестовать, всех, кто применяет силу, тоже арестовать", – отметил Олег Волошин.

Напомним, что 23 февраля состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 лет лишения свободы.

Сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещает обжаловать решение.

Как сообщали, в Киеве вечером 23 февраля сторонники одесского активиста Сергея Стерненко вышли на акцию протеста против его осуждения. Во время акции состоялись столкновения между протестующими и полицией.