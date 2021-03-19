Все действующие указы Януковича проверят на предмет угрозы нацбезопасности, - Данилов

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Проверка назначена протокольным решением СНБО

Правоохранительные органы проверят все указы и распоряжения экс-президента Виктора Януковича на предмет угрозы национальной безопасности Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"У нас есть действующие указы и распоряжения Януковича, в прошлом президента, который осужден по статье "государственная измена". Было поручение проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сейчас действуют на предмет опасности нацбезопасности Украины", - отметил он.

При этом Данилов добавил, что соответствующие органы власти получили задание сделать такую проверку из-за протокольного решения СНБО.

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Как сообщалось, также сегодня СНБО принял новый пакет санкций в отношении бывших чиновников и силовиков. В список попали 27 человек, в том числе беглый президент Виктор Янукович и бывший премьер-министр Николай Азаров.