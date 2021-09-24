Доктор Комаровский пережил клиническую смерть: Что произошло

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Инцидент произошел прямо на работе. Его спасли в последнюю минуту коллеги

Известный украинский врач Евгений Комаровский перенес клиническую смерть. Инцидент случился с ним прямо в рабочее время – в реанимационной. Об этом эксперт рассказал в программе "Звездный путь".

Комаровский вспомнил об истории, которая случилась лично с ним. По его словам, он перенес клиническую смерть из-за удара током в реанимационной.

"Я такой путь прошел, не дай вам бог всем. Я несколько раз был на грани жизни и смерти, перенес клиническую смерть. Мы с женой, наверное, 15 лет жизни не могли взять отпуск вместе. Потому что я ехал один месяц с детьми отдыхал, она – второй", – подчеркнул Комаровский.

Его "убило" электрической кварцевой лампой в отделении реанимации. Как рассказал врач, устройство замкнуло. При этом, вместо того, чтобы подвинуть лампу, он взял ее в руки и упал. Лампа упала на Комаровского и вырвалась из розетки.

Однако врачи вовремя оказались рядом и реанимировали его.

Кроме того, по словам Комаровского, жена как раз в тот день была на занятиях по судебной медицине и изучала признаки смерти от удара током. Увидев на шее мужа "непонятные молнии" и обугленный палец, она поняла, что он пережил клиническую смерть от удара электротока.

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Ранее сообщалось, что известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский убежден, что сегодня стерильная чистота несет угрозу современному миру.