Возле Запорожья во время движения сошел с путей поезд "Интерсити"

поезд Интерсити

Во время инцидента никто не пострадал

В понедельник, 29 марта, во время движения из Киева в Запорожье сошли с пути несколько вагонов поезда №732 "Интерсити". Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"По оперативной информации с рельсов сошло 6 из 9 вагонов за 50 километров до конечной станции – Запорожье", - говорится в сообщении.

Известно, что во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, никто из них не пострадал.

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Как отмечается, компания создала комиссию, которая расследует причины аварии. Сейчас решается вопрос по доставке указанных пассажиров до станции назначения, а также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запланировала выполнить восемь специальных рейсов для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть красные зоны в Черновицкой и Закарпатской областях.