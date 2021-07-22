Возле плотины ДнепроГЭС массово погибла рыба
Ориентировочный общий вес погибших толстолобов составляет около 4 тысяч килограммов
В нижнем бьефе Днепровской ГЭС (вершина Каховского водохранилища) зафиксировали массовую гибель рыбы. Ориентировочный общий вес погибших толстолобов составляет около 4 тысяч килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства в Запорожской области.
У рыб обнаружили рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов. Часть погибшей рыбы выпала на дно, поэтому данные по количеству погибшей рыбы будут уточнять.
"Водные погибшие биоресурсы в свежем виде активно собирают рыбаки-любители в плавсредства для собственного потребления (по их объяснениям)", - говорится в сообщении.
Сейчас данные по выявленному факту гибели готовятся для передачи в другие компетентные органы для проведения комплексного расследования и установления причин гибели.
Ранее сообщалось, что под Киевом отдыхающие обнаружили сотни тушек мертвого судака на берегу водохранилища.