Возле ОП произошли столкновения: Митингующие пытаются прорваться к зданию

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Небольшую часть активистов полиция пропустила, проверив вещи, но организованную колонну не пускают

Участники акции ко Дню Достоинства и Свободы пытаются попасть в Офис президента, однако большинство из них не пускает полиция. Об этом сообщает "Украинская правда".

После акции на Майдане и панихиды на Аллее Героев Небесной сотни, участники пришли около 18:35 пришли к Офису президента, но до здания не дошли через небольшой кордон полиции. Они начали просить полицию пропустить их на территорию к зданию ОПУ.

Небольшую часть активистов полиция пропустила, проверив вещи, но организованную колонну не пускают.

Территорию за забором усилили правоохранителями. Группы участников акции пытаются пройти в офис президента. Люди скандируют "Пропускай!".

Время от времени между отдельными участниками и полицией возникают словесные конфликты и толкотня.

Под стенами Офиса президента люди скандируют "Зелю геть".

Напомним, на Майдане Независимости в Киеве проходят памятное шествие и панихида по погибшим участникам Революции Достоинства.

Сегодня, 21 ноября 2021 года, украинцы отмечают День Достоинства и свободы. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября.