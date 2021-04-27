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Возле Мукачево произошло жуткое ДТП: Трое человек погибли

Национальная полиция Украины в Закарпатской области

За рулем одного из авто был полицейский

Возле Мукачево в смертельном дорожном транспортном происшествии столкнулись два авто. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области. 

Как отмечается, инцидент произошел 26 апреля на автодороге "Мукачево – Рогатин" между населенными пунктами Зубовка и Залужье. 

При этом добавляется, что столкнулись два легковых автомобиля марки Volkswagen и Skoda Oktavia. В результате ДТП погибли оба водителя и женщина-пассажир автомобиля Skoda. Еще одна женщина-пассажир автомобиля Skoda госпитализирована в реанимационное отделение. 

Стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen был 21-летний полицейский, сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Мукачевского районного управления, который находился вне службы.

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Напомним, ранее в Николаевской области в смертельную аварию попала машина, перевозившая тела умерших людей, у которых диагностировали коронавирус.

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