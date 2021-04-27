Возле Мукачево произошло жуткое ДТП: Трое человек погибли
За рулем одного из авто был полицейский
Возле Мукачево в смертельном дорожном транспортном происшествии столкнулись два авто. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.
Как отмечается, инцидент произошел 26 апреля на автодороге "Мукачево – Рогатин" между населенными пунктами Зубовка и Залужье.
При этом добавляется, что столкнулись два легковых автомобиля марки Volkswagen и Skoda Oktavia. В результате ДТП погибли оба водителя и женщина-пассажир автомобиля Skoda. Еще одна женщина-пассажир автомобиля Skoda госпитализирована в реанимационное отделение.
Стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen был 21-летний полицейский, сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Мукачевского районного управления, который находился вне службы.
Напомним, ранее в Николаевской области в смертельную аварию попала машина, перевозившая тела умерших людей, у которых диагностировали коронавирус.