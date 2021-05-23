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Воздушный шар упал в Хмельницкой области, есть жертвы

Национальная полиция Украины в Хмельницкой области

Вероятно пуля задела линию высоковольтных передач

Вблизи Каменца-Подольского упал воздушный шар с пассажирами, один человек погиб и еще 5 человек получили травмы. Об этом сообщают в полиции Хмельницкой области.

"Трагедия произошла 22 мая вечером вблизи села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров – жители Хмельницкого и Каменца-Подольского", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Каменце-Подольском в эти выходные проходит фестиваль воздухоплавания "Кубок Подолья".

В результате падения одного из воздушных шаров, погиб человек и еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил воздушных полетов. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Одновременно на странице "Каменец" в Facebook сообщается, что воздушный шар с пассажирами потерпела аварию из-за того, что задел корзиной линию высоковольтных передач, что повлекло опрокидывание корзины, в котором находились люди. Одного мужчину спасти не удалось, еще пятеро со значительными травмами были госпитализированы.

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Ранее сообщалось, что дочерняя компания Google Loon LLC, которая занимается обеспечением доступа в интернет в отдаленных и сельских районах, установила новый рекорд по продолжительности полета воздушных шаров в стратосфере

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