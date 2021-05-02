Воспользовался беспомощным состоянием: В Киевской обл. молодой человек изнасиловал 15-летнюю девушку

Фото из открытых источников

Потерпевшая вместе с друзьями отдыхала у озера

В Киевской области 23-летний молодой человек изнасиловал школьницу, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, к правоохранителям с заявлением об изнасиловании обратилась 15-летняя потерпевшая, жительница города Сквира.

Следователи установили, что накануне девушка с друзьями поехала в село Токаревка, где в беседке у озера подростки отдыхали и употребляли алкогольные напитки. Через некоторое время к ним присоединились еще двое мало знакомых мужчин. Когда стемнело, один из них воспользовался беспомощным состоянием девушки и изнасиловал ее.

Молодого человека задержали, а по факту изнасилования открыли уголовное производство. Заметим, теперь подозреваемому грозит заключение на срок от 7 до 12 лет.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанному. Меру пресечения изберет суд.

Напомним, ранее на Полтавщине мужчина заманил 11-летнюю девочку в нежилой дом и изнасиловал. Ребенок пошел с обидчиком, поскольку тот был ее соседом.