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Воровали уголь в "Укрзализныце": Разоблачили масштабную организованную группу преступников

Хищение угля и другого имущества из грузовых вагонов "Укрзализныци" Государственное бюро расследований

Сейчас сообщено о подозрении семи лицам

В Украине разоблачили мощную преступную организацию, занимавшуюся хищением угля и другого имущества из грузовых вагонов "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Согласно сообщению, в организацию входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги и гражданских лиц. Они тщательно разрабатывали планы ограблений и четко распределяли между собой роли.

Известно, что группировка имело в своем распоряжении десятки грузовиков, на которых они караваном вывозили похищенное. За раз злоумышленники могли украсть до 100 тонн угля, на операцию тратилось всего лишь от 30 мин до 1 часа.

Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, работавшие в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики.

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Как отмечается, о подозрении было сообщено семи лицам:

  • гражданке Украины – за создание преступной организации, руководство такой организацией и кражи организованной группой в крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185 УК Украины);
  • двум инспекторам полиции в Запорожской области – за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины);
  • начальнику одной из стрелковых команд АО "Укрзализныця" – за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины);
  • трем гражданским лицам – за участие в преступной организации, тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

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Напомним, недавно служащему подразделения "Укрзализныци" сообщили о подозрении в присвоении 750 тыс. гривен, которые были выделены на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

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