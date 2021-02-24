Во время столкновений с протестующими возле ОП пострадали 27 правоохранителей
Правоохранители задержали 24 самых активных участников акции, но впоследствии отпустили
В Киеве во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента пострадали 27 правоохранителей.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
"Ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении.
Как пояснили в полиции, во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры, люди не реагировали на призывы правоохранителей прекратить, поэтому словесные перепалки перерастали в стычки.
Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
По данным полиции, в акции протеста приняли участие более 2 тысяч человек. Правоохранители задержали 24 самых активных участников акции и доставили их в управления полиции. После того как у задержанных отобрали объяснения, их отпустили.