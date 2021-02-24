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Во время столкновений с протестующими возле ОП пострадали 27 правоохранителей

Протест на Банковой РБК-Украина

Правоохранители задержали 24 самых активных участников акции, но впоследствии отпустили

В Киеве во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента пострадали 27 правоохранителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

"Ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении.

Как пояснили в полиции, во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры, люди не реагировали на призывы правоохранителей прекратить, поэтому словесные перепалки перерастали в стычки.

Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По данным полиции, в акции протеста приняли участие более 2 тысяч человек. Правоохранители задержали 24 самых активных участников акции и доставили их в управления полиции. После того как у задержанных отобрали объяснения, их отпустили.

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Напомним, что сегодня состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 лет лишения свободы.
 
После этого на Стерненко надели наручники и должны были вывезти с территории суда. Однако его сторонники хотели этому помешать - начались столкновения с полицией.
 
 
Впоследствии подобная ситуация повторилась, но уже на акции протеста под Офисом президента. Сначала сообщалось о более 10 пострадавших и 17 задержанных.
 
Заметим, сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещал обжаловать решение.
 
 
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