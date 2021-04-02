Во время обстрелов на Донбассе были ранены двое военных и гражданский, - ООС

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НВФ обстреляли гражданскую инфраструктуру

С начала текущих суток, 2 апреля, на востоке Украины было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, 13 обстрелов было осуществлено по позициям украинских защитников и 1 обстрел по гражданской инфраструктуре города Красногоровка.

Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Золотое-4 НВФ открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Светлодарска и Новотошковского противник использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутовое противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное – еще и из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования использовали противотанковые гранатометы.

Как отмечается, в результате обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Также в районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину и не оставят ее наедине в случае эскалации конфликта на Донбассе.