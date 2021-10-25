Во время фестиваля в Турции украинская парашютистка сорвалась в море, – МИД
Она была спасена турецкой береговой охраной и госпитализирована
Во время выступления на 21-м Международном фестивале воздушных игр Олюдениз, который проходил в районе Фетхие провинции Мугла, сорвалась в море украинская парашютистка. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".
По его словам, консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи.
"Состояние ее здоровья удовлетворительное, угроз жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки", – рассказал Николенко.
Как сообщалось, вчера в СМИ появилась информация о том, что парапланеристка из Украины совершала одиночный прыжок со 1700-метровой высоты, с горы Бабадаг. В это время ее парашют по неопределенной причине упал в море.
Отмечалось, что украинку госпитализировали, однако о состоянии ее здоровья не было известно.
Кроме того, турецкие СМИ позже сообщили о столкновении и падении трех турецких парашютистов.
Указано, что пострадавших вытащили из воды и доставили в больницу. Из них, как сообщали в медиа, один в тяжелом состоянии, а жизни двум другим угрозы нет.
Напомним, ранее в Испании на курорте туристка из Украины упала в море сорвавшись с перил вблизи популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм, когда делала селфи. Ее госпитализировали с серьезными травмами, от которых она позже скончалась.