Во время фестиваля в Турции украинская парашютистка сорвалась в море, – МИД

Она была спасена турецкой береговой охраной и госпитализирована

Во время выступления на 21-м Международном фестивале воздушных игр Олюдениз, который проходил в районе Фетхие провинции Мугла, сорвалась в море украинская парашютистка. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи. "Состояние ее здоровья удовлетворительное, угроз жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки", – рассказал Николенко. Как сообщалось, вчера в СМИ появилась информация о том, что парапланеристка из Украины совершала одиночный прыжок со 1700-метровой высоты, с горы Бабадаг. В это время ее парашют по неопределенной причине упал в море.