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Во время фестиваля в Турции украинская парашютистка сорвалась в море, – МИД

Она была спасена турецкой береговой охраной и госпитализирована

Во время выступления на 21-м Международном фестивале воздушных игр Олюдениз, который проходил в районе Фетхие провинции Мугла, сорвалась в море украинская парашютистка. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи.

"Состояние ее здоровья удовлетворительное, угроз жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки", – рассказал Николенко.

Как сообщалось, вчера в СМИ появилась информация о том, что парапланеристка из Украины совершала одиночный прыжок со 1700-метровой высоты, с горы Бабадаг. В это время ее парашют по неопределенной причине упал в море.

Отмечалось, что украинку госпитализировали, однако о состоянии ее здоровья не было известно.

Кроме того, турецкие СМИ позже сообщили о столкновении и падении трех турецких парашютистов.

Указано, что пострадавших вытащили из воды и доставили в больницу. Из них, как сообщали в медиа, один в тяжелом состоянии, а жизни двум другим угрозы нет.

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Напомним, ранее в Испании на курорте туристка из Украины упала в море сорвавшись с перил вблизи популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм, когда делала селфи. Ее госпитализировали с серьезными травмами, от которых она позже скончалась.

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