Во Львовской области взрыв петарды оторвал ребенку пальцы на руке

Pixabay

7-летнему ребенку оторвало три пальца и два частично

Во Львовской области семилетнему мальчику во время взрыва петарды оторвало все пальцы на левой руке. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как отмечается, инцидент произошел накануне вечером, 20 июля, в селе Зымна Вода, а ночью ребенка уже прооперировали. Теперь мальчик находится в ожоговом отделении городской клинической больницы.

"При взрыве ему оторвало три пальца и частично два. Пациента ждет еще не одна операция", - заявил заведующий ожоговым отделением больницы.

В свою очередь, мама мальчика сказала медикам, что услышала взрыв и забежала в комнату, где и увидела сына с окровавленной рукой, после чего сразу вызвала медиков.

Уточняется, что детей в комнате было двое. Они либо разбирали, либо просто играли с пока еще не установленным предметом, а тот внезапно взорвался. При этом второй мальчик не пострадал. Теперь полиция выясняет, от взрыва какого предмета пострадал ребенок - предварительно это была петарда.





Новости по теме: На рынке "Столичный" в Киеве вспыхнула стычка с петардами и дымовыми пакетами

Ранее сообщалось, что на Волыни мужчина решил взорвать петарду в ванной, но остался без пальцев руки. Мужчина зажег фитиль петарды "Р-23", а затем пытался ее погасить пальцами левой руки, но петарда взорвалась.