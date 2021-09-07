Во Львовской области во время земляных работ обнаружили фугасно-авиационную бомбу

Опасная находка находилась на расстоянии 100 м от жилых домов

В городе Золочев на улице Львовская во время проведения земляных работ обнаружили устаревший боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Находку обнаружили утром 6 сентября.

На место происшествия была направлена оперативная группа Золочевского районного управления ГСЧС, работники которой идентифицировали фугасно-авиационную бомбу ФАБ-25 времен Второй мировой войны.

Опасная находка находилась на расстоянии 100 метров от жилых домов.

В этот же день в 17:00 пиротехники изъяли и уничтожили боеприпас.

Спасатели напоминают, что во время обнаружения опасных находок категорически запрещается:

брать боеприпас в руки, наносить удары, делать попытки разобрать;

переносить или перекатывать с места на место;

бросать боеприпасы в костер или разводить над ними пламя;

собирать и сдавать устаревшие боеприпасы, как металлолом.

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Напомним, ранее в городе Бровары Киевской области на территории заброшенного сооружения местный житель обнаружил две сумки с боеприпасами. В двух найденных сумках содержались гранаты и патроны.