Во Львовской области перевернулось авто, двое погибших
40-летний водитель автомобиля "Дэу Сэнс" не справился с управлением
Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир "Дэу". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Как сообщается авария произошла 8 октября около полуночи на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Хоросно Львовского района.
По предварительным данным правоохранителей, 40-летний водитель автомобиля "Дэу Сэнс" не справился с управлением – автомобиль столкнулся с отбойником, съехал в кювет и перевернулся.
"В результате происшествия водитель автомобиля и его пассажир, житель Львова в возрасте 27 лет, получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия", - говорится в публикации.
Известно, что следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.
Напомним, ранее в Одесской области во вторник, 5 октября, произошла дорожно-транспортное происшествие в результате пострадали пять человек, трое из которых военные. Всех участников происшествия госпитализировали.