Во Львовской области грузовик въехал в магазин из-за неисправности тормозов: Есть погибшие

В аварии погибли три человека и один ребенок

В городе Рудки Самборского района Львовской области грузовик вылетел на тротуар и въехал в магазин из-за отказа тормозов. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.

Как отмечается, в результате аварии погибли три человека и одна малолетняя девочка.

По словам очевидцев, водитель, поняв ситуацию, пытался предупредить людей на улице сигналом.

Известно, что грузовик перевозил 20 тонн щебня и двигался со скоростью около 100 км/ч.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:20 на улице Самборской в городе Рудки. Водитель седельного тагяча "Рено" не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

От телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и еще две женщины погибли на месте происшествия. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, потерпевшая скончалась в медучреждении. Личности всех участников ДТП устанавливаются", - сообщила областная полиция.

Сейчас на месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины и территориального подразделения полиции.

Напомним, что ранее на Прикарпатье в селе Гута произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое подростков. 16-летний водитель мотоцикла Musstang не выбрал безопасную скорость движения и на закругленном участке дороги выехал на обочину, в результате чего совершил наезд на двух 16-летних девушек.