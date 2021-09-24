home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Во Львовской области девушка выпрыгнула из движущегося авто: Преступники угрожали оружием

Фото: 5 канал

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

Двое мужчин пытались ограбить 20-летнюю попутчицу, которая села к ним в автомобиль, чтобы доехать во Львовскую область. Об этом говорилось в сюжете "ТСН.Утро".

Как отмечается, пострадавшая пыталась доехать из Ивано-Франковска во Львовскую область, но вместо маршрутки остановила попутку. Водитель согласился подвезти ее за умеренную плату.

Однако, проехав большую часть пути, пассажир, который сидел рядом с водителем, внезапно направил на девушку предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать деньги и мобильный телефон. Девушка открыла дверцу и на ходу выпрыгнула из машины. А автомобиль развернулся и поехал в обратном направлении.

Известно, что свидетелем инцидента стал прохожий, который успокоил перепуганную девушку и вызвал полицию.

Сейчас злоумышленники задержаны. Им грозит до 10 лет тюрьмы за разбой.

"Несмотря на то, что подозреваемые пытались скрыться, после преследования авто остановили. Задержанными оказались жители Ивано-Франковской области 17 и 22 лет. Младший из них уже был ранее судим", - сообщили в полиции.

Новости по теме: В Полтаве таксист угрожал пассажиру пистолетом, конфликт расследует полиция

Напомним, что ранее в Ивано-Франковске грабитель напал на полицейского и нанес ему 14 ножевых ударов. Правоохранитель выжил и находится в больнице.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Илья Кива: Памятными знаками в честь героев-осободителей мы увековечиваем их память Илья Кива принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков Украина при нынешней власти занимает последнее место по уровню благосостояния в Европе, - Черный Под Радой сторонники ОПЗЖ требуют освободить Медведчука и прекратить закрывать СМИ. Фото и видео

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект