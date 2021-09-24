Во Львовской области девушка выпрыгнула из движущегося авто: Преступники угрожали оружием

Фото: 5 канал

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

Двое мужчин пытались ограбить 20-летнюю попутчицу, которая села к ним в автомобиль, чтобы доехать во Львовскую область. Об этом говорилось в сюжете "ТСН.Утро".

Как отмечается, пострадавшая пыталась доехать из Ивано-Франковска во Львовскую область, но вместо маршрутки остановила попутку. Водитель согласился подвезти ее за умеренную плату.

Однако, проехав большую часть пути, пассажир, который сидел рядом с водителем, внезапно направил на девушку предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать деньги и мобильный телефон. Девушка открыла дверцу и на ходу выпрыгнула из машины. А автомобиль развернулся и поехал в обратном направлении.

Известно, что свидетелем инцидента стал прохожий, который успокоил перепуганную девушку и вызвал полицию.

Сейчас злоумышленники задержаны. Им грозит до 10 лет тюрьмы за разбой.

"Несмотря на то, что подозреваемые пытались скрыться, после преследования авто остановили. Задержанными оказались жители Ивано-Франковской области 17 и 22 лет. Младший из них уже был ранее судим", - сообщили в полиции.

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Напомним, что ранее в Ивано-Франковске грабитель напал на полицейского и нанес ему 14 ножевых ударов. Правоохранитель выжил и находится в больнице.