Во Львове жуткий ураган разрушил легендарное Лычаковское кладбище

Лычаковское кладбище Фото из открытых источников

Повреждено более 100 исторических памятников, и часть из них уже не подлежит восстановлению и реставрации

Во Львове мощный ураган, который дважды прошелся по городу за несколько дней, нанес катастрофический ущерб легендарному Лычаковскому кладбищу. Об этом рассказал директор кладбища Михаил Нагай в комментарии для Tvoemisto.

По его словам, на территории кладбища было повалено около 30 деревьев и почти 250 веток. Все дорожки покрыты обломками. Часть работники кладбища расчищают самостоятельно, для других – нужна помощь.

Также разрушено более 100 исторических памятников, и часть из них уже не подлежит восстановлению и реставрации.

"Часть надгробий получили незначительные повреждения - отпали или откололись фрагменты. Их подклеим или восстановим. Однако, есть такие памятники и надгробия, которые не подлежат восстановлению", - отметил Нагай.

При этом он уточнил, что в нескольких местах добраться до поврежденных памятников почти невозможно. Для этого приходится разбирать завалы или разрезать деревья.

Больше всего пострадала семейная гробница Зенткевичев.

Михаил Зенткевич был владельцем старейших львовских аптек "Под золотым оленем". Скульптуру создал знаменитый Йохан Шимзер - сейчас она разбита.

Повреждение фрагмента руки и факела получил также памятник Войнаров. Сама фигура, по словам Михаила Нагая, к счастью, сохранилась.

Кроме этого, отломился крест на одной из статуй Иисуса Христа, а также разрушено изображение Божьей Матери с Иисусом Христом на руках авторства Юлиана Марковского.

На следующей неделе должен состояться визит украинско-польской комиссии фонда и Минкульта, где и будут решать, когда и какие именно памятники и надгробия будут реставрировать, если это возможно.

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