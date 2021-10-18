Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 17 октября, на улице Днестровской. Очевидцы вызвали полицию и написали на нарушителя заявление.

"На улице Днестровской поймали сегодня педофила. Пьяный и буйный, вызвали два наряда полиции", - говорится в описании к видео, которое опубликовали в соцсети.

Правоохранители опросили родителей, очевидцев и самого подозреваемого. Они установили, что мужчина вел себя неадекватно и прикоснулся к руке мальчика. Однако намерения совершать над ребенком сексуальное насилие он, вроде бы, не имел.

"Такой инцидент действительно был. Однако информация, что мужчина является педофилом не подтвердилась", - отметила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Напомним, ранее в Николаевской области был задержан 42-летний педофил, фотографировавший обнаженных детей, а в Кропивницком – двое мужчин, в возрасте 21 и 70 лет, которые раздевались перед несовершеннолетними. Им грозит до 8 лет заключения.