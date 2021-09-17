Во Львове задержали иностранца, который вербовал украинок для работы проститутками

Пресслужба Нацполіції Львовской области

Злоумышленнику грозит от 5 до 12 лет

Во Львове задержали 53-летнего шведа, который вербовал украинок для работы проститутками в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

"Злоумышленник прибыл на территорию Украины для подыскивания молодых девушек для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Европы. За это время он завербовал четырех женщин в возрасте от 22 до 30 лет – все они жительницы Львовской области, находились в трудных жизненных обстоятельствах и соблазнились на обещания высоких заработков за границей", - говорится в публикации.

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Киеве задержали и сообщили о подозрении мужчине, который совершал действия сексуального характера в отношении малолетнего и занимался изготовлением, распространением и сбытом детской порнографии.