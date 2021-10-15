Во Львове задержали банду, которая похитила 19-летнюю девушку и требовала выкуп

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет

Во Львове задержали банду из трех мужчин, которая похитили девушку и требовали 2 миллиона евро выкупа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины .

Как отмечается, о похищении сообщил ее отец, житель Червонограда. По его словам, злоумышленники похитили 19-летнюю девушку во Львове. Они также угрожали тем, что отец больше не увидит дочь, если не передаст указанную сумму.

Правоохранители оперативно установили место, где удерживали похищенную. После этого они освободили девушку и задержали трех злоумышленников, тоже жителей Червонограда.

Освобожденная девушка жива и невредима - с ней работает психолог.

По данному факту инцидента возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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Напомним, ранее в Черкасской области неизвестный мужчина похитил шестилетнего мальчика. К похищению ребенка может быть причастен отец мальчика, гражданин Германии.