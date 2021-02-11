Во Львове выпало 35 см снега: Местные власти рекомендуют сделать пятницу выходным
В детских садах будут работать только дежурные группы, а школьники будут учиться дистанционно
Во Львове из-за снегопада местные власти рекомендуют всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Садовый.
"Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Непогода не утихает, ночью во Львове выпало до 35 см снега. Что решила комиссия: рекомендуем всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем, или работать дистанционно", - отметил он.
По словам мэра Львова, согласно решению комиссии, в детских садах будут работать только дежурные группы. Школьников переводят на дистанционное обучение, впрочем, если ребенка не с кем оставить дома, то он может приходить на занятия.
Кроме этого Садовый добавил, что в условиях ухудшения погодных условий соцслужбы будут работать в усиленном режиме на благо горожан.
"Усиливаем работу социальных учреждений. В городе работают пункты обогрева для бездомных людей. Если увидели на улице человека, который нуждается в помощи, звоните 233-14-79, или 1580", - отметил он.
При этом мэр Львова попросил местных жителей оставаться дома и помогать коммунальщикам с уборкой снега.
Напомним, что днями ранее глава Львова Андрей Садовый сам взялся за лопату. Таким образом он на собственном примере хотел показать жителям города, как стоит бороться со снегопадом.