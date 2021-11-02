Во Львове водитель автобуса умер за рулем

ОО "Удобный город"

На момент инцидента в салоне были пассажиры, они пытались спасти мужчину

Во Львове водитель маршрутного автобуса скончался за рулем. Об этом сообщается на Facebook-странице ГО "Зручне місто" (ОО "Удобный город").

Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 2 ноября, на проспекте Черновола.

Известно, что водитель автобуса №47-А съехал с проезжей части, снес несколько столбцов и дорожный знак.

Его вытащили на газон и пытались оказать ему медпомощь. Однако мужчина умер. Предварительная причина смерти – сердечный приступ.

Как сообщает УНИАН, в АТП-1, которое обслуживает маршрут №47-А, сообщили, что водителю – 55 лет, на предприятии он работает три года.

"Он опытный водитель, спокойный, коммуникабельный человек. Перед выездом на маршрут прошел медосмотр, никаких замечаний у медиков не было, на состояние здоровья никогда не жаловался. Что стало причиной смерти должна установить экспертиза. Скорую вызвали пассажиры, до приезда медиков они пытались оказать ему первую медпомощь", – отметила пресс-секретарь АТП-1 Ирина Левунова.

В результате ДТП пассажиры не пострадали.

Новости по теме: Под Киевом пьяный полицейский совершил смертельное ДТП

Как сообщалось ранее, в Киеве водителю троллейбуса стало плохо, когда он был за рулем. Перед смертью он успел остановить транспорт.