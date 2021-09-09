Во Львове во время игры в футбол скоропостижно скончался популярный 36-летний музыкант

Андрей Грифель РБК-Украина

Он вместе с женой воспитывал троих детей

Во Львове во время игры в футбол скоропостижно скончался популярный музыкант и автор песен Андрей Грифель, которому недавно исполнилось всего 36 лет. Об этом сообщил "РБК-Украина".

Как отмечается, умерший был молодежным пастором церкви "Источник жизни" и вместе с женой воспитывал троих детей.

Сейчас точная причина смерти – неизвестна.

По словам очевидцев, Грифель "играл в футбол и просто упал".

Его коллеги и друзья до сих пор не могут поверить в то, что сердце певца остановилось.

"Это шок! Так рано. Бро, ты настоящая звезда, созданный для сцены. Всегда восхищался тем, как ты пел! Мы так и не успели вместе спеть. Как встретимся, обязательно это сделаем. До встречи Андрей!" – написал в Facebook вокалист группы CRY НЕБА Александр Мамедов.

Также о смерти певца высказался друг покойного Даниил Олейник: "Каждый из нас должен добежать до вечности, но никто не знает, когда будет финиш! Пусть эта песня станет особенной для всех, кто будет ее слушать. Теперь это слушается по другому! До встречи дружище. Молимся за жену и детей!"

Вместе с этим он добавил к сообщению одну из песен Грифеля "До тебе" ("К тебе").

Напомним, что ранее в возрасте 39 лет умерла бывшая солистка популярного британского герлз-бэнда Girls Aloud Сара Гардинг. У нее диагностировали рак груди который впоследствии распространился на другие органы.