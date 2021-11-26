Во Львове вандалы написали на могиле поляков "За Степана Бендер"

Львовский городской совет

Двое из трех нарушителей задержаны. Ими оказались жители Донецкой области

Во Львове жители Донецкой области на месте захоронения поляков на Лычаковском кладбище написали "За Степана Бендер". Об этом сообщили пресс-службы патрульной полиции в Facebook и Львовского городского совета.

Согласно сообщению, вчера, 25 ноября, около 17:00, патрульные заметили трех человек возле Лычаковского кладбища, которые подозрительно себя вели, а потом зашли на территорию кладбища.

"Инспекторы, потеряв их из виду, приняли решение обследовать территорию, привлекая дополнительные экипажи. Возле арок с захоронениями польских военных они заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно совершение надписей провокационного содержания", - отметили правоохранители.

Мужчины написали на стене выражение "За Степана Бендер" и две полоски: одну - из синей и желтой краски, вторую - из красной и черной.

Задержанными оказались жители Донецкой области 43 и 49 лет, третьему вандалу удалось скрыться с места происшествия.

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Напомним, в ночь на 5 февраля 2021 года во Львове облили краской памятник Степану Бандере. По информации следствия, это сделали двое студентов из Хмельницкой области, которые учатся во Львове. За это им заплатили по 1 тыс. гривен. Полиция быстро нашла заказчика, против него отрыли отдельное расследование. Его мотивом следователи называют личную идеологическую неприязнь. Имущественный ущерб от действий вандалов оценили в 7100 грн.

А в мае Львовский суд приговорил одного из студентов к 4 годам лишения свободы, но освободили его от наказания с испытательным сроком два года.