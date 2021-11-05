Во Львове в результате пневмонии умер 37-летний ветеран АТО Юрий Досяк
Он неделю пролежал в медицинской коме, был под аппаратом ИВЛ
Во Львове в пятницу, 5 ноября, в возрасте 37 лет умер участник боевых действий на Донбассе, общественный активист Юрий Досяк. Мужчина находился в больнице с тяжелой пневмонией. Об этом сообщает ZAXID.NET.
"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юра Досяк. Юрко-боец-доброволец батальона "Донбасс", выжил в Иловайске, вернулся из плена, но, к сожалению, здесь недуг оказался сильнее", – говорится в сообщении Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий.
Отмечается, что Юрий Досяк находился в больнице с обширной двусторонней пневмонией, неделю пролежал в медицинской коме, был под аппаратом ИВЛ.
Семья ветерана АТО собирала деньги на его лечение.
Как известно, львовянин Юрий Досяк принимал участие в Революции Достоинства на Майдане. После этого он пошел добровольцем на Восток в батальон "Донбасс".
Прошел Иловайский котел и 119 дней плена в Донецке.
После возвращения домой Юрий Досяк начал собственное фермерское хозяйство, которое должно было стать реабилитационным центром для побратимов.
Напомним, ранее мы писали, что в четверг, 4 ноября, на 68-м году жизни умер украинский режиссер, руководитель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов. Причиной смерти стала старая ядовитая боевая рана и начался сепсис.