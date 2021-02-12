Во Львове ушла из жизни известная диссидентка времен СССР

Ольга Горынь Львовский городской совет

Ее не стало на 91-ом году жизни

Во Львове умерла диссидентка, художница, жена одного из основателей Украинской Хельсинской группы Ольга Горынь. О ее смерти на своей странице в Facebook сообщила родственница Кристина Горынь.

"Сегодня, 11 февраля 2021 года, на 91-м году жизни отошла в вечность Ольга Горынь. Похороны состоятся в субботу 13 февраля в 12.00 в Поминальной часовне на ул. Пекарской,52", - отметила она.

По словам журналистки Светланы Остапы, Горынь имела серьезные проблемы со здоровьем.

"Последние годы она очень болела. Это была страшная болезнь, к тому же Оля еще и попала в аварию. За что эти все испытания выпали на долю этой хрупкой, но удивительно сильной духом женщины? Она до последнего что-то планировала, говорят родные, и была оптимисткой", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Ольга Горынь в советские времена принимала активное участие в подпольной борьбе ОУН–УПА. Она тиражировала и распространяла литературу, осуждавшую политику Иосифа Сталина.

Следовательно, в 1952-м году ее приговорили к 25 годам пребывания в лагере строгого режима, но освободили уже в 1956-м. Всю свою жизнь диссидентка защищала гражданские права.

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