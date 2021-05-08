Во Львове умер военный, которого в апреле ранили на Донбассе

Мужчина получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовки

Во львовской больнице скончался военнослужащий Юрий Опрышко, который получил пулевое ранение в голову в апреле текущего года вблизи Старогнатовки на Донбассе. Об этом сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования на странице в Facebook .

"Перестало биться сердце воина с Полтавщины - младшего сержанта Опрышка Юрия Леонидовича. Юрий Леонидович получил пулевое ранение в голову 9 апреля вблизи Старогнатовки, оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом – во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе", - отмечается в сообщении.