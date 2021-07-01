Ших организовывал празднование 750-летия Львова, шоу Герта Хофа во Львовской опере и выступления Горана Бреговича.

Кроме этого, он был генеральным партнером компании Nemiroff по популяризации торговой марки и арт-директором клуба "Пикассо".

В 1996 году музыкант вместе с приятелем Виктором Винником основал в Трускавце группу "Мэри". Он был гитаристом и продюсером коллектива. В 2010 году Ших ушел из группы.

В творческом активе "Мэри" есть 2 студийных альбома – "Меридианы" (2007) и "Войны в прямом эфире" (2010). С 2006 музыканты сняли 9 клипов, в том числе на песни "Ромео", "Бандиты", "Меридианы", "Поцелуй на бис", "Не Виталик" и другие.

Напомним, ранее в Украине на 69-м году жизни умер народный артист Алексей Рубинский, который на протяжении 45 лет работал в Харьковском театре кукол имени Афанасьева и не прекращал работу, несмотря на потерю слуха.

Также на днях не стало выдающегося хореографа Григория Чапкиса.