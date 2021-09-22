Во Львове умер известный театральный актер Владимир Геляс

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Актер сыграл в фильмах "Предел" и " Благородные бродяги"

Сегодня, 21 сентября, умер актер Львовского академического театра "Воскресение" Владимир Геляс. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"21 сентября 2021 г. отошел от нас Володя Геляс... неизменный коллега, партнер, друг... в течение двух десятилетий он был рядом... играл спектакли... радовался, творил, грустил... он останется в нашей памяти, как всегда радостный, импульсивный и добрый человек... партнер по сцене... не хватает слов, чтобы выразить сожаление и сочувствие его семье... детям... жене... бывай, друг!... Господь примет тебя в свои объятия и утешит... и успокоит!" – говорится в публикации.

Известно, что родился Владимир Геляс 31 января 1963 года. Помимо многих театральных ролей, актер также сыграл в нескольких фильмах. В частности, в словацко-украинском фильме "Граница" и "Благородные бродяги".

Как отмечается, прощание состоится завтра, 23 сентября с 10:00 до 12:00 в театре "Воскресение". В 12:00 – Парастас и захоронение на Лычаковском кладбище.

Напомним, ранее в Москве умер советский актер Игорь Бучко. Его обнаружили мертвым в собственной квартире. Актер наиболее известен ролью Федора Ромодановского – сподвижника Петра I в телесериале "Россия молодая" (1981), а также по эпизодическим ролям в фильмах "Служебный роман" (1977), "Человек-невидимка" (1984).