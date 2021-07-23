Во Львове суд оштрафовал отца школьника за мемы на учителей

Фото из открытых источников

Учителя восприняли карикатуры на себя как буллинг

Галицкий районный суд Львова оштрафовал отца одного из местных школьников за мемы на учителей. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на материалы дела.

Как отмечается, в июле 2020 года 15-летний ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в соцсети Instagram, где публиковал карикатуры (мемы) на фотографии учителей школы.

Педагоги восприняли эту ситуацию как буллинг и написали соответствующее заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика Марьян К. свою вину признал полностью.

Учитывая доказательства, судья Галицкого районного суда Львова Виктор Романюк признал виновным Марьяна К. по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора.

Новости по теме: Во Львовской области мальчик из-за буллинга залез на дерево высотой в 8 метров

На это постановление суда родители мальчика апелляции не подавали.

Напомним, ранее во Львовской области учительница заставила школьника съесть бумажный самолетик и размахивала над ним ножом. Ее отстранили от работы на время проверки факта происшествия.