Во Львове пьяный полицейский вызвал ДТП, его обещают уволить

Во Львове нетрезвый полицейский попал в ДТП Фото из открытых источников

Правоохранитель "подрезал" машину

Во Львове полицейский в состоянии алкогольного опьянения вызвал дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 3 февраля около 19.00 на улице Венгерской. Автомобиль "Skoda", за рулем которого был 39-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, столкнулся с "КИА", которым управлял местный житель 43 лет.

При этом добавляется, что правоохранитель не соблюдал боковой дистанции и был в нетрезвом состоянии. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Кроме этого, правоохранители составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ст. 130 (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины Об административных правонарушениях.

Сейчас идет служебное расследование. Полицейскому за совершение ДТП и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозит увольнение.

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Ранее сообщалось, что в Киеве капитан полиции в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Он угрожал свидетелям событий.