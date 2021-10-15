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Во Львове произошел пожар в вагончике: Погибли три человека, объявлено ЧП

Фото с места пожара во Львове ГСЧС во Львовской области

Огнем уничтожена внутренняя отделка металлического вагончика, вещи бытового потребления на площади 8 кв. м

Во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате чего погибли три человека. Власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня. Об этом сообщает пресс-служба Департамента гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Согласно сообщению, вчера вечером, 14 октября, на улице Городоцкой, 371 в металлическом вагончике на открытой стоянке для крупногабаритных автомобилей произошло возгорание. В результате инцидента погибли три человека.

Как отмечается, огнем уничтожена внутренняя отделка металлического вагончика, вещи бытового потребления на площади 8 квадратных метров.

Пожар удалось оперативно потушить.

"Решением Главного управления ГСЧС во Львовской области с сегодняшнего утра в городе объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня", - отметили в ведомстве.

Сейчас причина пожара устанавливается.

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Напомним, ранее в Яворовском районе Львовской области произошел пожар в одном из пятиэтажных домов. Владелец квартиры с термическими ожогами, а также двое детей 2020 и 2014 годов рождения с симптомами отравления продуктами горения и были госпитализированы.

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