Во Львове при пожаре в многоэтажке погибла женщина, еще трех человек госпитализировали

Пожар в пятиэтажке Львова (скриншот с видео) ГСЧС

Возгорание случилось на первом этаже дома

В субботу ночью, 6 февраля, во Львове в результате пожара в многоэтажке погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, пожар случился в полночь на первом этаже пятиэтажного дома на улице Липовая Аллея.

"На момент прибытия пожарных к месту вызова вся квартира на первом этаже была охвачена огнем. Токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил всю лестничную клетку дома", - отметили в ГСЧС.

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В связи с этим спасатели с помощью спецсредств вывели на свежий воздух восемь человек. Кроме того, во время осмотра дома были найдены два человека без сознания и один ребенок. Их госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения. Также в квартире, где возник пожар, нашли тело погибшей женщины. Ею оказалась мать владелицы квартиры.

Возгорание удалось локализовать в 00:48, а через 6 минут его полностью ликвидировали.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Кривом Роге произошел пожар в частном жилом доме. В результате этого погибли два человека.