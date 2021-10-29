Во Львове полицейские пытались задержать начальницу поезда из-за маски. Видео

Во Львове полицейские пытались задержать начальницу поезда из-за маски Скриншот с видео

Правоохранителям сотрудница "Укрзализныци" сообщила, что ранее вакцинировался от коронавируса

Во Львове патрульные полицейские пытались задержать начальницу поезда Ужгород - Лисичанск за неправильно одетую маску и требовали предъявить COVID-сертификат. Об этом сообщил блогер Олег Васильев обнародовав видео инцидента на своей странице в Facebook

На видео видно, как полицейские доказывают, что начальник поезда неправильно носит маску и предлагают проехать в отделение для оформления протокола.

Женщина категорически отрицает и отказывается показывать COVID-документы. Она позвонила на 102 и пожаловалась на действия полицейских.

Правоохранителям сотрудница "Укрзализныци" сообщила, что ранее вакцинировался от коронавируса.

В конце концов, когда поезд должен был отправляться, полицейские покинули вагон. Начальник поезда предлагала им остаться и поехать в поезде.