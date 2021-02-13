Во Львове под завалами пристройки погиб мужчина

Обвал пристройки во Львове ГСЧС

Тело передали правоохранителям

Во Львове произошло обрушение в одноэтажной пристройке, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел утром сегодня, 13 февраля, на улице Садовой. Как оказалось, в пристройке к двухэтажной новостройке обрушилась кровля на площади 12 квадратных метров.

В 11:20 спасатели изъяли тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки. Его передали работникам Национальной полиции.

Всего от ГСЧС привлекли 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке, в результате чего один человек пострадал. Из-за инцидента травмировался владелец квартиры 1974 года рождения, которого с ожогами верхних конечностей госпитализировали.

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Напомним, недавно во Львовской обласьт семья с детьми отравилась парами бензина. В частном доме был запущен бензогенератор, в результате чего пострадали двое детей 11-ти и 9-ти лет и их родители.