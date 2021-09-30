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Во Львове накажут тиктокеров за "похищение" человека

Фото из открытых источников

Во время съемок видео в TikTok двое парней в балаклавах на голове якобы похитили девушку посреди бульвара Свободы и запихнули к автомобилю

Полиция накажет четырех видеоблогеров за инсценировку похищения человека на камеру. Инцидент с фальшивым похищением произошел во Львове, передает издание Zaxid.net.

Во время съемок видео у TikTok двое парней в балаклавах на голове якобы похитили девушку посреди бульвара Свободы и запихнули в автомобиль. В то же время девушка громко кричала и сопротивлялась. Другой участник компании снимал это на видео, чтобы опубликовать в TikTok.

Один из прохожих позвонил в полицию, которая объявила план перехвата в городе.

"Поступило сообщение, что неизвестные лица на проспекте Свободы силой затолкали в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении.

Конечно полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его", – отметила пресс-секретарь Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская.

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Через полчаса полицейские остановили автомобиль, однако блогеры сразу объяснили, что это была имитация угона. 

Один из актеров Остап Оскар рассказал телеканалу "Украина 24", что они снимали социальный ролик и надеялись, что кто-то из прохожих вмешается в процесс.

"Наши ожидания были таковы, что мы не доведем съемки до конца – неравнодушные люди включатся в процесс и, соответственно, мы сразу объясним, что происходит. Происходило все не так, как думалось и мы поняли, что перешли определенную грань", – отметил Остап.

Полиция составила на блогеров протоколы по статье мелкое хулиганство. Им грозит либо штраф 119 грн, либо исправительные работы до 60 часов, либо административный арест на 15 суток. 

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Ранее сообщалось, что в штате Колорадо (США) 12-летний подросток Джошуа повторил Хейлієсус опасный челендж из TikTok, вследствие чего повредил себе мозг. 

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