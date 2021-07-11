Во Львове на вокзале мужчина подрезал двух бойцов, которые направлялись в зону ООС

Фото из открытых источников

Одного из пострадавших госпитализировали

Во Львове на вокзале случилась жестокая драка, во время которой двое парней получили ножевые ранения, сообщает 24 канал.

Как отмечается, инцидент произошел накануне на площади Дворцовой. У пострадавших завязался конфликт с 39-летним львовянином. Одного из них отвезли в больницу. Известно, что он потерял много крови, однако был в сознании.