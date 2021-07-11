live
Новости » События Читати новину українською

Во Львове на вокзале мужчина подрезал двух бойцов, которые направлялись в зону ООС

Фото из открытых источников

Одного из пострадавших госпитализировали

Во Львове на вокзале случилась жестокая драка, во время которой двое парней получили ножевые ранения, сообщает 24 канал.

Как отмечается, инцидент произошел накануне на площади Дворцовой. У пострадавших завязался конфликт с 39-летним львовянином. Одного из них отвезли в больницу. Известно, что он потерял много крови, однако был в сознании.

По предварительным данным, ребята ехали в зону проведения Операции Объединенных сил.

Нападавшим оказался 39-летний львовянин. Его задержали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Новости по теме: Во Львове мужчина с ножом напал на таксиста, пострадавший в реанимации

Напомним, ранее в столице мужчина ранил ножом в живот работника скорой медицинской помощи, в результате чего тот попал в больницу.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве задержали иностранца, сбежавшего из зала харьковского суда Печерский суд ослабил меру пресечения одному из самых влиятельных воров в законе Медведчук в суде в очередной раз доказал свое мужество в то время, как Зеленский трусливо прячется за высокими заборами Марчевский: Для судьи Вовка вор в законе опасен только ночью, а глава политсовета второй по величине партии в стране - опасен круглосуточно

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект