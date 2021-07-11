Во Львове на вокзале мужчина подрезал двух бойцов, которые направлялись в зону ООС
Одного из пострадавших госпитализировали
Во Львове на вокзале случилась жестокая драка, во время которой двое парней получили ножевые ранения, сообщает 24 канал.
Как отмечается, инцидент произошел накануне на площади Дворцовой. У пострадавших завязался конфликт с 39-летним львовянином. Одного из них отвезли в больницу. Известно, что он потерял много крови, однако был в сознании.
По предварительным данным, ребята ехали в зону проведения Операции Объединенных сил.
Нападавшим оказался 39-летний львовянин. Его задержали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.
Напомним, ранее в столице мужчина ранил ножом в живот работника скорой медицинской помощи, в результате чего тот попал в больницу.