Во Львове на "откате" в 365 тыс. гривен задержали чиновника ОГА

Задержание чиновника Львовской ОГА на взятке Офис генерального прокурора

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении

Правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя начальника управления капитального строительства Львовской ОГА на вымогательстве и получении взятки за договор о строительстве амбулатории. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Чиновник требовал и получил от представителя строительно-торговой фирмы неправомерную выгоду в размере 365 тыс. грн в качестве "отката" за ранее заключенный между управлением облгосадминистрации и частным предприятием договор о закупке работ по строительству и вводу в эксплуатацию амбулатории за государственные средства", - говорится в сообщении.

Чтобы "отмыть" средства, чиновник привлек частного предпринимателя, который выдавал фиктивные счета-фактуры об оплате на свое имя.

В то же время следствие провело обыски дома и работе у злоумышленника и изъяло документацию и мобильные телефоны.

Сейчас чиновник задержан и решается вопрос о сообщении о подозрении.

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Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали председателя медико-социальной экспертной комиссии и ее сообщницу на вымогательстве неправомерной выгоды, в размере 3 тыс. долларов, за предоставление соответствующей медицинской документации и принятие положительного решения в установлении группы инвалидности.