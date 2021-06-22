Во Львове на остановке общественного транспорта скоропостижно скончался 73-летний мужчина

Во Львове на остановке общественного транспорта умер мужчина Фото из открытых источников

По состоянию на 12:52, тело умершего забрали

Сегодня, 22 июня, во Львове, напротив улицы Лычаковской 33, обнаружено тело мертвого мужчины. Об этом информирует "Варта1".

Сообщается, что он скончался на остановке общественного транспорта на ул. Чехова.

"Мужчина, 1948 г. р. умер внезапно по предварительным данным естественной смертью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия сразу приехали правоохранители и медики. По состоянию на 12:52, тело умершего забрали.

Сейчас специалисты пытаются установить все обстоятельства смерти.

Во Львове на остановке общественного транспорта умер мужчина Фото из открытых источников

Как известно, в жаркую погоду риск смерти пожилых людей значительно возрастает. Это связано с декомпенсацией хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и электролитными нарушениями систем организма.

Следует быть осторожными, пить много воды и не находиться долгое время на солнце.

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Напомним, ранее в Херсонской области мужчина из оружия ранил двух человек и умер из-за случайного выстрела. Злоумышленник получил огнестрельное ранение в зону верхней трети правого бедра, в результате чего открылось сильное кровотечение.