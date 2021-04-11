Во Львове мужчина под наркотиками запрыгнул на крышу авто во время движения

Фото из открытых источников

Оказалось, что его разыскивают правоохранители за кражу

В Леве мужчина в состоянии наркотического опьянения залез на крышу машины, когда та двигалась по дороге. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

Как отмечается, инцидент произошел 10 апреля около 23 часов на проспекте Красной Калины. К правоохранителям поступил вызов о том, что неизвестный бросается на автомобили во время движения.

"Немедленно приехав на место происшествия экипаж увидел на капоте проезжающего автомобиля мужчину. Неизвестный прыгнул на крышу транспортного средства", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что мужчину сняли с крыши машины и доставили в полицейский участок.

Оказалось, что это 34-летний львовянин, который находится в активном розыске за кражу и грабеж совершенные повторно. Мужчина был под действием синтетического наркотика соли. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

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Напомним, ранее во Львове нетрезвый водитель предлагал полицейским колбасу вместо документов. Потом он принял ее слайсы за деньги и положил их в кошелек.