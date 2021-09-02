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Во Львове из музея исчезли старинные книги на миллионы гривен

Фото из открытых источников

Заведующая отделом предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГМ им.Б. Г. Возницкого. Ее обвиняют в халатности, повлекшей миллионные убытки. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Следствие установило, что служащая не обеспечила сохранность вверенных ей материальных ценностей, что привело к потере ценных книг, в частности:

  • "Апостол" И. Федоровича, 1574 года издания;
  • "Евангелие" Святодуховского братства, 1575 года издание;
  • "Ключ понимания" Галятовского Иоанникия, 1665 года издания.

"В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих служебных обязанностей, государству нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,5 млн гривен", - отметили в прокуратуре.

Заведующей отделом грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали гражданина Словакии, который пытался вывезти 13 религиозных и художественных книг начала ХХ века

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