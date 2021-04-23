Во Львове горел музей "Тюрьма на Лонцкого": Под угрозой уникальные экспонаты

Фото Владимир Вьятрович

Здание потребует длительного восстановления

Во Львове возник пожар в Национальном музее "Тюрьма на Лонцкого". Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Владимир Вятрович со ссылкой на директора музея Руслана Забилого.

Как отмечается, возгорание произошло накануне в котельной СБУ, которая прилегает к зданию музея. Вероятно, это случилось из-за короткого замыкания в электросети.

"Пожарных вызвал охранник музея, когда заметил густой дым в коридорах в 15:38", – уточнил Забилый.

По его словам, тушить огонь прибыли около четырех десятков специалистов и девять единиц техники.

"Огонь начал быстро перебрасываться на территорию музея. В частности, загорелись перекрытия крыши (балки на чердаке), обуглились окна первого этажа, часть стекол на всех трех этажах выбита, а некоторые окна пожарные вынуждены были вырывать, срезать дверь. Часть крыши таки выгорела. Пожарные также работали внутри Музея, отсекая огонь. Тушение привело к затоплению помещений музея, вода до сих пор стоит и разрушает здание", – отметил Забилый.

При этом специалист добавил, что комиссия, в состав которой вошли сотрудники музея, специалисты из мэрии, представители Галицкой районной администрации г. Львова, оценят нанесенный ущерб.

"Самое ценное имущество – архив ОУН и УПА, а также специализированная библиотека Центра исследований освободительного движения, хранящиеся в музее, – под угрозой затопления. Как и уцелевшие сейчас и фондохранилища, и лаборатория музея. Но уже сейчас очевидно, что музей нуждается в средствах для восстановления, прежде всего – перекрытие крыши, которая сейчас открыта для дождей и непогоды, установка дверей и окон, осушение помещений относительно", – резюмировал он.

Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" был создан в 2009 году в бывших застенках КГБ и Гестапо, он один из трех в Восточной Европе (два других – это музей-тюрьма НКВД в Вильнюсе и музей-тюрьма Штази в Берлине).

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