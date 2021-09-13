Во Львове двух мужчин осудили за поджог авто экс-главы Генпрокуратуры

Олег Махницкий. Фото: ZIK/EPA/WILL OLIVER

Инцидент произошел в 2016 году. Причиной поджога стало то, что автомобиль Олега Махницкого случайно обрызгал водой из лужи одного из мужчин

Лычаковский районный суд Львова вынес приговор двум местным жителям, которые подожгли автомобиль бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Украины Олега Махницкого из-за того, что тот обрызгал одного из них во время езды. Об этом свидетельствует приговор суда от 8 сентября 2021 года.

Как отмечается, один из поджигателей получил 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Другой - 4 года условно с испытательным сроком 2,5 года.

По данным издания Zahid.net, инцидент произошел еще в 2016 году. Как выяснил суд, причиной поджога стало то, что автомобиль Олега Махницкого BMW X5 случайно обрызгал водой из лужи одного из мужчин.

Обиженный мужчина запомнил номер автомобиля, проследил за ним и выяснил, где тот паркуется. Ночью вместе с товарищем он облил автомобиль бензином и поджег.

Злоумышленников задержали в тот же день. На суде свою вину они признали.

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