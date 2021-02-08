Власти нас не хотят замечать: Шелест на протесте против ограничения свободы слова в Киеве

Фото из открытых источников

Властям не интересны люди и не интересны их проблемы, говорят журналисты

Власть не то что не слышит людей, которые собрались на митинг возле КВЦ "Парковый" против закрытия украинских телеканалов, она их даже не замечает.

Об этом во время включения в совместный эфир трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" заявил журналист, ведущий телеканала 112 Украина Александр Шелест.

Александр Шелест отметил, что вместо того, чтобы поговорить с людьми, которые собрались на митинг возле КВЦ "Парковый", власть и в дальнейшем будет затыкать рты журналистам, которые говорят то, что не нравится руководителю государства.

Вместе с тем Александр Шелест отметил, что акция протеста – не политическая, у людей есть много вопросов к президенту и они пока что еще на что-то надеются.

"Не получить пинка от националиста, не чубы драть друг другу, а поговорить!",- подчеркнул журналист.

Однако власть, подчеркнул Александр Шелест, даже не замечает людей, которые собрались на мирную акцию протеста.

Фото из открытых источников

"Нас не то что не слышат, нас не хотят замечать. Вот эта сакраментальная фраза "Эти люди мне не интересны", кажется, надо огромными буквами ее написать. Не интересные люди, не интересны наши проблемы. Прежде всего другие люди. Потому что за нами стоят наши зрители, наша аудитория, которая не равнодушна к тому, что происходит в нашей Украине", – заявил ведущий телеканала "112 Украина".

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов"112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Напомним, более 400 журналистов с телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов.

Фото из открытых источников

В руках журналисты держат плакаты: "Ким Чен Зе", "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы", а также много других.

Фото из открытых источников

Съемочные группы телеканалов попытались зайти на мероприятие, однако их не пустила охрана, мотивируя это тем, что "их нет в списках".

Фото из открытых источников

В студиях телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, что символизирует ограничение свободы слова в Украине.